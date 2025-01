Champions League: solo l’Inter agli ottavi, playoff per le altre italiane

L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League è stata amara per le squadre italiane, con l’Inter unica a conquistare il pass diretto per gli ottavi di finale. I nerazzurri hanno superato nettamente il Monaco, garantendosi un posto tra le migliori sedici d’Europa e aprendo la possibilità di un affascinante derby agli ottavi contro Juventus o Milan.

Le altre italiane, escluse il Bologna già eliminato, dovranno invece passare dai playoff, il cui sorteggio è previsto per venerdì 31 gennaio. Tra queste, l’Atalanta sembra avere il percorso più agevole: il pareggio con il Barcellona ha assicurato alla squadra di Gasperini un accoppiamento con una tra Sporting Lisbona e Bruges, con la possibilità di affrontare Lille o Aston Villa agli ottavi.

Più complesso, invece, il cammino di Milan e Juventus. Le sconfitte contro Dinamo Zagabria e Benfica potrebbero portare le due squadre italiane a sfidarsi già nei playoff. Per i rossoneri l’alternativa è il Feyenoord, mentre i bianconeri potrebbero trovare sulla loro strada il PSV Eindhoven.

Le partite

INTER-MONACO 🟥 3-0: HIGHLIGHTS

4’ rigore Lautaro Martinez (I), 16’ Lautaro Martinez (I), 67’ Lautaro Martinez (I)

BARCELLONA-ATALANTA 2-2: HIGHLIGHTS

47’ Yamal (B), 67’ Ederson (A), 72’ Araujo (B), 79’ Pasalic (A)

JUVENTUS-BENFICA 0-2: HIGHLIGHTS

16’ Pavlidis (B), 80’ Kokcu (B)

DINAMO ZAGABRIA-MILAN 🟥 2-1: HIGHLIGHTS

19’ Baturina (DZ), 53’ Pulisic (M), 60’ Pjaca (DZ)

SPORTING-BOLOGNA 1-1: HIGHLIGHTS

21’ Pobega (B), 77’ Harder (S)

Gli accoppiamenti per gli ottavi di finale

• Liverpool vs Paris Saint Germain/Benfica/Monaco/Brest

• Barcellona vs Paris Saint Germain/Benfica/Monaco/Brest

• Arsenal vs Milan/PSV/Feyenoord/Juventus

• Inter vs Milan/PSV/Feyenoord/Juventus

• Atletico Madrid vs Real Madrid/Bayern Monaco/Celtic/Manchester City

• Bayer Leverkusen vs Real Madrid/Bayern Monaco/Celtic/Manchester City

• Lille vs Atalanta/Borussia Dortmund/Sporting Lisbona/Bruges

• Aston Villa vs Atalanta/Borussia Dortmund/Sporting Lisbona/Bruges

I playoff

• Atalanta vs Sporting Lisbona/Bruges

• Borussia Dortmund vs Sporting Lisbona/Bruges

• Real Madrid vs Celtic/Manchester City

• Bayern Monaco vs Celtic/Manchester City

• Milan vs Feyenoord/Juventus

• PSV vs Feyenoord/Juventus

• Paris Saint Germain vs Monaco/Brest

• Benfica vs Monaco/Brest

• Monaco vs Paris Saint Germain/Benfica

• Brest vs Paris Saint Germain/Benfica

• Feyenoord vs Milan/PSV

• Juventus vs Milan/PSV

• Celtic vs Real Madrid/Bayern Monaco

• Manchester City vs Real Madrid/Bayern Monaco

• Sporting Lisbona vs Atalanta/Borussia Dortmund

• Bruges vs Atalanta/Borussia Dortmund

La classifica finale

