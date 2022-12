Ufficiale: Fasano, Losavio torna in biancazzurro

Condividi su...

Confermata la nostra anticipazione. Nuovo colpo di mercato del Fasano che, dopo Izco, chiude anche Francesco Losavio dal Bitonto. Ecco il comunicato del club: “L’U.S. Città di Fasano comunica di aver perfezionato l’accordo per il ritorno dell’attaccante 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗟𝗼𝘀𝗮𝘃𝗶𝗼 in biancazzurro.

Il fasanese classe 2001, torna a vestire la maglia della sua città dopo la breve parentesi a Bitonto.

Si apre così il terzo capitolo fasanese per Losavio che in biancazzurro ha totalizzato 42 presenze e 6 reti. Arrivato al “Curlo” nel corso del mercato invernale del 2021, contribuisce attivamente al raggiungimento della salvezza nella squadra guidata da mister Costantini. La stagione successiva (2021-22) viene riconfermato nel parco under biancazzurro e ripaga al meglio la fiducia della società. In quarta serie nazionale, oltre ad aver vestito la maglia del Fasano, ha militato anche nel Grumentum (formazione lucana con cui ha esordito in Serie D) e nel Bitonto, dove in quest’inizio di stagione aveva siglato un goal nelle 8 presenze collezionate.

“Sono felice di essere rientrato a Fasano! -dice Losavio, entusiasta per la scelta- Giocare nella squadra della propria città e difendere i colori per cui tifi è molto bello ed emozionante per chiunque. Infatti, non appena c’è stata la possibilità di tornare qui, non ho pensato su due volte.

Sono sicuro che riuscirò a dare il mio contributo alla squadra mettendomi subito a disposizione del mister per apprendere le sue idee. Adesso non vedo l’ora di rigiocare al Vito Curlo davanti alla mia gente e dare loro grandi soddisfazioni. L’US Città di Fasano comunica inoltre che il difensore Ivo Quaranta (classe 2001) si è trasferito alla FBC Gravina. A Ivo la società augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.