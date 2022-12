Ufficiale: Brindisi, arriva un terzino dal Molfetta

Condividi su...

Linkedin email

Adesso è ufficiale. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, il Brindisi ha ingaggiato il terzino Luca Di Modugno dal Molfetta. Il calciatore è giunto in mattinata in città ed è già a disposizione del tecnico Ciro Danucci. Ecco il comunicato del club:

SSD Brindisi comunica di aver provveduto al tesseramento di Luca Di Modugno, difensore classe 2001 cresciuto nelle giovanili del Potenza e che in carriera ha vestito le maglie di Bitonto, Virtus Francavilla e Gravina. Di Modugno, che ha iniziato la stagione tra le fila del Molfetta, può giocare sia da centrale che da esterno difensivo.