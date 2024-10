Ue, Palmisano: ‘Puglia ospiterà missione commissione Regi’

La Commissione Sviluppo Regionale (Regi) del Parlamento Europeo ha approvato la proposta dell’eurodeputata del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, di organizzare una missione in Puglia nel 2026.

Una delegazione della Commissione, composta da rappresentanti di diversi Stati Membri, si recherà in Puglia per valutare e ottimizzare l’impiego dei fondi europei, con particolare attenzione ai progetti strategici nei settori della sanità, dell’agricoltura e delle infrastrutture.

Palmisano ha sottolineato l’importanza della missione, dichiarando che la Commissione Regi, responsabile delle politiche regionali e di coesione, è cruciale per il Sud Italia, poiché contribuisce a ridurre le disuguaglianze territoriali e a promuovere uno sviluppo sostenibile.

“La missione del 2026 sarà un’opportunità preziosa per il sud Italia. Regioni come Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo e Molise meritano uno sviluppo sano e giusto,” ha affermato l’eurodeputata. Ha poi concluso ribadendo l’impegno del Movimento Cinque Stelle a garantire che le risorse europee siano gestite in modo ottimale per un futuro prospero per il Mezzogiorno e per l’intero Paese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author