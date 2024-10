ANCI Basilicata, Gerardo Larocca è il nuovo presidente

Venerdì 4 ottobre 2024 – Gerardo Larocca, Sindaco di Brindisi di Montagna, è il nuovo presidente dell’ANCI Basilicata. Subentra ad Andrea Bernardo, vicesindaco di Colobraro.

“Auguri di buon lavoro a Gerardo Larocca, nuovo Presidente dell’ANCI Basilicata; certo che saprà guidare l’associazione con competenza e passione, rappresentando al meglio gli interessi dei Comuni lucani”. Lo dichiara il Presidente della Provincia di Potenza e dell’Upi Basilicata, Christian Giordano, a margine dell’Assemblea Congressuale Regionale dell’ANCI Basilicata durante la quale sono stati eletti il nuovo Presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo, oltre agli altri Organismi Associativi. “Grazie al Direttivo e al Presidente uscente per il lavoro proficuo svolto in questi anni che abbiamo avuto modo di apprezzare ancor di più durante la pandemia, quando ci ha indicato la strada da percorrere – sottolinea Giordano – Occasioni di incontro e confronto come queste ci permettono di rinnovare il nostro impegno verso una governance sempre più efficace e vicina ai cittadini. In un periodo di grandi cambiamenti, è fondamentale che le Province, i Comuni e la Regione lavorino insieme per il benessere della comunità. Anche la collaborazione tra Upi e ANCI è fondamentale per affrontare insieme le sfide future e garantire che le esigenze dei territori siano ascoltate.“

