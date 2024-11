Tutela ambientale, a Barletta una marcia pacifica

BARLETTA – Una marcia pacifica per l’ambiente e per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi per la salute. Il Comitato Operazione Aria Pulita accende i riflettori sulla tematica con un corteo a partire dal centro storico di Barletta, arrivando fino alla zona industriale.

Coinvolti anche esponenti della politica barlettana in una fase delicata sul piano della gestione ambientale. L’obiettivo resta quello di delocalizzare le aziende attualmente a ridosso del centro abitato, per una maggiore tutela dei cittadini.

