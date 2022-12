Turris-Foggia alle 12.30, caos viabilità

Condividi su...

C’è la partita di calcio all’ora di pranzo, caos viabilità a Torre del Greco (Napoli) nell’ultima domenica prima del Natale. Si gioca Turris-Foggia (gara valevole per il girone C di serie C) e come di consueto quando la squadra cittadina gioca in casa, le strade a ridosso dello stadio Liguori vengono interdette alla viabilità due ore prima e due ore dopo il match. Che significa, intera mattinata senza auto nelle aree interessate dal provvedimento e ripercussioni sulle altre arterie poste a ridosso del centro cittadino.

È l’effetto del dispositivo di traffico diramato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba che ”per ragioni di pubblica sicurezza e in ottemperanza dei parametri stabiliti dalla Prefettura di Napoli”, come si legge in un comunicato diffuso dall’ente, ha stabilito che in via della Repubblica e piazza della Repubblica sarà istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 9:30 alle ore 16:30 con divieto di circolazione veicolare dalle ore 10:30 alle ore 16:30, mentre il divieto di circolazione con i medesimi orari sarà in vigore anche in via Maresca (da intersezione con via dell’Atletica e viale Ungheria) e via Ignazio Sorrentino (eccetto i residenti, che potranno percorrere via Maresca e via dell’Atletica).