Tumore al seno, la prevenzione viaggia in treno

BARI – La prevenzione viaggia anche sui treni di Tranitalia. Anche in Puglia arriva l’iniziativa dei Frecciarosa. Fino al 31 ottobre – mese internazionale per la prevenzione e la cura del tumore del seno – medici e volontari si troveranno a bordo dei treni ad alta velocità, ma anche su Intercity e regionali, per raggiungere un pubblico vasto e diversificato. L’obiettivo è effettuare consulenze “a bordo” dei treni con volontari e medici specializzati che forniscono informazioni sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Il progetto ha coinvolto la Puglia già qualche giorno fa con il treno regionale Potenza – Foggia mentre nelle scorse ore l’iniziativa è approdata sul Frecciargento Bari – Roma.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp