Troppo Picerno per un Team Altamura con troppe assenze

Soli tre punti a dividere il Picerno e il team Altamura ma cinque le lunghezze in classifica con i lucani all’ottavo posto e i biancorossi tredicesimi.

Melandrini che tornano a giocare in casa dopo il pareggio agguantato in extremis dal Sorrento; i pugliesi arrivano al Curcio forti della vittoria interna per 2-1 contro il Messina ma non vincono in trasferta dallo scorso 19 ottobre, data dello 0-2 di Latina.

La squadra di casa dovrà fare a meno degli squalificati Esposito e Vitali in campo e in panchina del tecnico Tomei. Non va meglio agli ospiti con soli sei giocatori di movimento in panchina; cinque gli infortunati e squalificato il capocannoniere Leonetti a quota sette reti in campionato. Tra gli assenti l’ex Pane una stagione sotto la torre con 26 presenze.

6’ prima occasione del Picerno con Volpicelli che si mette in proprio e, palla al piede, da metà campo arriva al limite dell’area e scarica per Petito, la conclusione del trequartista dei rossoblù è deviata in presa bassa da Viola.

10’ ancora Picerno con Volpicelli che tenta il tiro al volo dal limite ma la palla finisce di molto alta sulla traversa.

19 costruiscono un’azione pregevole in uscita i padroni di casa che dopo due passaggi lanciano Pagliai sulla destra, è ottima la palla che il numero 2 serve per Petito nel cuore dell’area di rigore ma la conclusione è ciccata in malo modo

20 Prova a essere pericoloso il Team Altamura che approfitta di un errore in costruzione del Picerno che offre a D’Amico la possibilità di entrare in area palla al piede ma sono bravi i difensori rossoblù a chiudergli l’angolo di tiro.

23 Ancora gli uomini di mister Di Donato questa volta pericolosi dalla corsia di sinistra sull’asse Grande per Simone, il tocco di quest’ultimo è deviato in corner da un’ottima chiusura Gilli.

27 Si sblocca il risultato con un capolavoro balistico di Energe, Petito costruisce bene ma il numero 7 poi fa tutto da solo. Entra in area, si defila e disegna una traiettoria imprendibile per Viola, una parabola che si infila sotto l’incrocio dei pali opposto, rete numero 5 in campionato per il giovane napoletano, classe 2000.

Replica immediatamente al minuto 29 l’Altamura con Grande che tenta una conclusione in bello stile al volo di destro, è altrettanto bravo Summa a deviare con i pugni.

44’ Ancora Picerno, nuovamente in rapidissima ripartenza e sempre con Energe lanciato dal solito Pagliaia, accoppiata che funziona alla perfezione questa volta si accentra e tira con mancino il numero 7 dei lucani ma devia in angolo Viola.

51’ la prima occasione della ripresa è dell’Altamura con Siletti che calcia potente dalla destra verso la porta ma Summa si fa trovare pronto a deviare in angolo. Sul conseguente corner la sfera calciata d a da … attraversa pericolosamente l’area di rigore con nessuno degli ospiti che si fa trovare pronto per il tap-in.

54’ risponde il Picerno con il solito Energe nella sua odierna sfida personale con l’estremo difensore ospite Viola che devia ancora

67’ Altamura pericoloso sugli sviluppi di un angolo battuto da D’Amico, svetta su tutti Siletti che impatta bene la sfera di testa ma conclusione di poco alta sulla traversa.

73’ dopo aver sofferto il maggior pressing dell’Altamura da inizio ripresa il Picerno torna in avanti e colpisce ancora con Energe. È bravo il neo entrato Cardoni dal limite dell’area a scendere sulla linea di fondo e servire una palla forte e rasoterra sulla quale è più lesto di tutti il numero sette melandrino che sigla la sua personale doppietta di giornata.

81’ Cardoni dopo l’assist cerca anche il gol con un tiro dalla destra ma Viola è attento e blocca in presa bassa.

Triplice fischio del direttore di gara Ursini e applausi per un Picerno che ha strameritato la vittoria, Altamura dovrà sperare nel recupero di alcuni uomini per provare a recuperare dalla sconfitta del Curcio

PICERNO: Summa, 2 Gilli, Allegretto, Guerra, Franco, De Ciancio, Energe (dal 86’ Santi), Petito (dal 82’ Graziani), Volpicelli (dal 57 Maiorino), Santarcangelo (dal 57 Cardoni). A DISPOSIZIONE: Merelli, Nicoletti, Pitarresi, Ragone, Cecere. ALLENATORE Claudio De Luca

TEAM ALTAMURA: Viola, Dipinto (dal 46’ Bumbu), Rolando, Gigliotti (dal 71’ Poggesi), Grande, Siletti, De Santis, Acampa (dal 46’ Molinaro), Franco (dal 62’ Peschetola), (dal 80’ Sadiki) Simone, D’Amico. A DISPOSIZIONE: Spina, Lagonigro, ALLENATORE Daniele Di Donato

NOTE:

Arbitro: Ursini di Pescara; (assistenti) Zezza, El Filali – quarto ufficial,e Gervasi

RETI: 27’ Energe (P)

AMMONITI 49’ De Ciancio (P) 88’ Poggesi (A) 93′ Graziani (P)

ESPULSI

SPETTATORI: 337 (105 ospiti) + abbonati. Incasso: 2.741,00 €

