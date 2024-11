Taranto, casting allenatore: sondati anche Castori e Lucarelli

Nonostante la conferma di Michele Cazzarò, il Taranto continua a sondare il terreno alla ricerca di un nuovo allenatore. La promozione del tecnico della Primavera, infatti, potrebbe rivelarsi una scelta temporanea, in attesa di individuare un profilo a cui affidare le chiavi della panchina rossoblù. Oltre a Walter Novellino, tra i nomi sondati dalla società ionica vi sarebbero Fabrizio Castori, autore dell’ascesa del Carpi in Serie A nel 2015, e Cristiano Lucarelli, artefice della promozione della Ternana in Serie B nel 2021. Nella scorsa stagione, Castori ha guidato l’Ascoli fino all’esonero sopravvenuto a marzo, pochi giorni dopo il sollevamento dall’incarico di allenatore del Catania di Lucarelli. Novellino, Castori e Lucarelli sarebbero dunque i profili attenzionati dal Taranto, la cui scelta potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author