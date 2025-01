Troppo Fasano per il Manfredonia: al Curlo finisce 4-1

Vince e convince il Fasano di Agovino, che riesce ad imporsi su un Manfredobnia mai davvero in partita. In gol per i biancazzurri della Selva, nel 4-1 del “Curlo”, Corvino, Marsico e Battista (autore quest’ultimo di una doppietta). Il gol della bandiera dei sipontini ha invece la firma di Sepe.

PRIMO TEMPO

Al 7′ ci prova con coraggio Mauriello, ma il tentativo al volo sugli sviluppi di calcio d’angolo è velleitario. I padroni di casa aprono le marcature al 13′: Antonino respinge una punizione ben calciata da Corvino e sulla ribattuta il più lesto di tutti è Battista, che insacca in acrobazia la rete che vale l’1-0. Torna al gol dopo la doppietta di Angri dell’1 dicembre scorso. Sul capovolgimento di fronte gli ospiti provano a rispondere con Caputo, a sua volta su calcio di punizione, ma la palla questa volta termina alta sopra la traversa. I biancazzurri della Selva raddoppiano al 18′, ancora grazie ad una punizione. Antonino si nasconde alle spalle di una barriera non posizionata benissimo e per Corvino è un gioco da ragazzi realizzare il gol che vale il 2-0. Terza marcatura nelle ultime quattro e settima marcatura in campionato per il capocannoniere del Fasano. I padroni di casa gestiscono con mestiere e provano a pungere quando ne hanno l’occasione: al 31′ Mauriello pesca Ganci, che scivolando spara però a salve. Corvino al 34′ prova a sorprendere nuovamente Costantino, ancora su punizione, ma la sfera questa volta termina di poco al lato. In campo c’è praticamente solo il Fasano, ed al 37′ Losavio, da posizione defilata, trova i guantoni del portiere avversario. Sul capovolgimento di fronte provano a reagire i sipontini con Sepe, cui botta è violenta, ma imprecisa. Si va negli spogliatoi sul parziale di 2-0 anche grazie ad una prodezza di Lombardo, che al 44′ nega a Giacobbe la possibilità di accorciare le distanze: provvidenziale la smanacciata in corner a ridosso del duplice fischio.

SECONDO TEMPO

Antonino non è in giornata e lo si evince anche ad inizio ripresa: il portiere del Donia non blocca il cross basso di Mauriello, ma Lupoli trova un difensore a murare il colpo a botta sicura. Il 3-0 viene sfiorato nuovamente al 51′: gran giocata di Corvino, che però con l’esterno destro sfiora il palo e nulla più. Sono le prove generali per il tris: Losavio al 53′ manda a nozze Battista, che a tu per tu con Antonino non sbaglia. La reazione del Manfredonia è timida: ancora Sepe a tentare la fortuna, Lombardo è attento. Girandola di cambi a metà ripresa, Cinque cambia quattro calciatori, portiere compreso. Flirta con la doppietta e con il poker Corvino, che al 72′ ci prova a giro, ma impatta sul palo. Alla mezz’ora del secondo tempo però il 4-0 arriva e la firma è quella del subentrato Marsico, in tap-in dopo la smanacciata di Sapri sul cross di Ballatore. La partita però non è ancora finita: Sepe accorcia le distanze al 81′. Il pallonetto del terzino classe ’92 si insacca in maniera beffarda alle spalle di Lombardo. Da qui al triplice fischio non accade più nulla: il Fasano si tira fuori dalla zona playout. Il Manfredonia è ad un solo punto dalla zona rossa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author