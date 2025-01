Brindisi-Fidelis Andria: campo impraticabile, gara rinviata

Brindisi-Fidelis Andria, valida per la 19a Giornata del Girone H della Serie D, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi per impraticabilità di campo, reso praticamente inutilizzabile per le abbondanti piogge. Dopo una serie di sopralluoghi, alle 16.45 l’arbitro Giorgio D’Agnillo, d’accordo con i due capitani, ha deciso per il rinvio

Queste le formazioni scelte, inizialmente, dai due allenatori.

Brindisi: Milan, Jiansen, Incerti, Rajkovic, Citro, Vaszquez, Ledesma, Yangba, Nunzella, Cirio, Fustar.

Andria: Esposito, Maddaloni, Derosa, Bonnin, Imputato, Balba, Risolo, Cancelli, Fantacci, Kragl, Da Silva.

