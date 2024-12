Trinitapoli: nasce in ambulanza durante il tragitto verso l’ospedale, mamma e bambina stanno bene

La piccola Gioia, nome di fantasia, ha deciso di nascere in anticipo, venendo alla luce direttamente in ambulanza durante il tragitto verso il Policlinico “Riuniti” di Foggia. L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 18 dicembre, quando il 118 di Trinitapoli è stato allertato per un’emergenza al Cara di Borgo Mezzanone, un centro di accoglienza situato al di fuori del territorio della BAT. La centrale operativa ha prontamente attivato l’équipe sanitaria della postazione di Trinitapoli, gestita da Sanitaservice e Asl Bt, per il trasporto urgente verso l’ospedale. Tuttavia, la piccola Gioia non ha voluto aspettare e, prima ancora di arrivare al Policlinico, è nata all’ultima rotonda prima dell’ingresso ospedaliero. Al Pronto Soccorso del Policlinico, un’équipe di ginecologi era già pronta ad accogliere la madre, una donna di 30 anni, che è stata immediatamente presa in carico. Grazie alla tempestività e alla professionalità del personale sanitario, la nascita è avvenuta senza complicazioni e sia la mamma che la neonata stanno bene.

