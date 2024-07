Trinitapoli, falso allarme bomba presso filiale bancaria

TRINITAPOLI – Un allarme bomba ha scosso il lunedì mattina di Trinitapoli, fortunatamente rientrato dopo le 11. Tanta tensione e tanta paura presso una filiale bancaria in corso Trinità, dove in pieno orario di lavoro e di transito sarebbe stata segnalata la presenza di un presunto ordigno, non rinvenuto, all’interno dei locali. L’allerta era stata registrata intorno alle 10.

Sul posto la Compagnia Locale dei Carabinieri, la squadra degli artificieri di Bari, la Polizia Locale e il sindaco Francesco Di Feo, che ha voluto accertarsi personalmente degli sviluppi relativi all’intervento presso la filiale. Le rilevazioni svolte in mattinata hanno dato esito negativo: nessun oggetto potenzialmente dannoso è stato trovato nella struttura, con l’area che è stata messa in sicurezza poi riaperta a traffico e transito.

Personale e clientela regolarmente sul posto dopo aver accertato la sicurezza dell’intera zona, tra locali di esercizio e strade circostanti.

Momenti di tensione dopo gli ultimi episodi avvenuti nel corso delle ultime settimane, un’esplosione a fine marzo presso la stessa filiale bancaria e l’altra, un mese più tardi, presso il Postamat di via Isonzo.

