Barletta, riapertura di via Vittorio Veneto e del sottopasso pedonale Bari Nord

BARLETTA – Riaperti dal primo luglio il tratto iniziale di via Vittorio Veneto e il sottopasso pedonale che collega l’arteria stradale a piazza Conteduca, snodo cruciale per i pendolari e per la stazione di Barletta. Cantiere verso la dismissione nell’area adiacente ai binari della ferrovia Bari Nord: ancora un mese per il completamento della struttura, ma la circolazione stradale e pedonale è nuovamente attiva.

Oltre al cantiere di via Vittorio Veneto, l’intera opera del secondo fronte di stazione si completerà nel 2025. Stessa sorte per il servoscala per i disabili, che renderà completamente fruibile il sottopasso pedonale.

Corsa contro i ritardi per la consegna dell’opera, anche con la collaborazione della Regione Puglia. Si continua a monitorare il cantiere per completare nei tempi l’intero fronte di stazione.

