Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in via Tricase a Tricase Porto. Il giovane si trovava il sella alla sua moto quando, per cause ancora tutte da accertare, è entrato in collisione con un’autovettura. La vittima è sbalzata dalla sella finendo violentemente sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Per i rilievi soko intervenuti i carabinieri.

