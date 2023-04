SAN PIETRO VERNOTICO – In giro armato di kalashnikov avrebbe minacciato alcuni ragazzi. Per questo, i Carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Brindisi, sono intervenuti la notte scorsa nel centro di San Pietro Vernotico, successivamente alla segnalazione di un giovane armato, identificando e arrestando un 25enne del luogo per porto e detenzione di arma da guerra. Alcuni presenti in via Torre di San Pietro Vernotico, all’1.30 della notte scorsa, avevano allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Brindisi, poiché era stato notato un giovane aggirarsi con un’arma lunga simile a un fucile d’assalto Kalashnikov.

L’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma, sotto la guida della Procura della Repubblica di Brindisi, consistita nell’ascolto dei numerosi testimoni presenti questa notte nel centro di San Pietro Vernotico e nella visione delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, ha consentito di ricostruire l’accaduto e di risalire al presunto autore della minaccia. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire l’arma che sarebbe stata utilizzata dal 25enne la notte scorsa nel centro del paese. L’arma, perfettamente funzionante, è stata sottoposta a sequestro, insieme al caricatore e alle cartucce mentre l’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Brindisi.

