Tricase, in fiamme 500 rotoballe di fieno: indagini

TRICASE – Non si esclude e anzi prende piede l’ipotesi dolosa per l’incendio che, nella notte, è divampato in una azienda agricola di Lucugnano, frazione di Tricase, in Salento. Il fuoco ha distrutto due trattori e circa 500 rotoballe di fieno poste all’interno di due strutture di circa 400 metri quadri ciascuna di proprietà dell’azienda Agostinello, in via della Croce. Sul posto, insieme alle forze dell’ordine, anche i vigili del fuoco, chiamati a limitare i danni e a circoscrivere l’incendio. Le operazioni di bonifica potrebbero durare alcuni giorni.

Sempre il 115, sempre nella notte, è intervenuto a Gallipoli, per l’incendio che ha interessato alcuni locali della braceria “We Grill”.

Su entrambi gli episodi indagano carabinieri e polizia.

