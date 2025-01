Maltempo, disagi per la neve a Potenza e in provincia

Il maltempo ha colpito Potenza e provincia, dove la neve ha raggiunto i 20 centimetri causando disagi alla circolazione stradale. I mezzi di sgombero sono al lavoro, ma la situazione resta complicata. Si valuta la chiusura delle scuole per lunedì 13 gennaio. I Vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi nel capoluogo, nella zona di Pescopagano e nel Vulture per la rimozione di alberi caduti sotto il peso della neve e per il soccorso agli automobilisti in difficoltà.

