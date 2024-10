Tre milioni e mezzo di euro per il nuovo impianto sportivo nel quartiere ‘Paolo VI’

Nell’ambito delle iniziative per rafforzare la vocazione sportiva della città di Taranto, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di un impianto sportivo all’aperto, destinato alle discipline del rugby, football americano e baseball. L’investimento previsto ammonta a 3.500.000 euro, come riferito dall’assessore all’Urbanistica Edmondo Ruggiero. Il progetto ha ottenuto il via libera da tutte le autorità competenti, tra cui la Commissione Impianti Sportivi del CONI e le federazioni nazionali di rugby, baseball e football americano.

L’impianto, primo nel centro-sud Italia a ospitare queste tre discipline, sarà realizzato su un’area comunale nel quartiere Paolo VI, tra Corso Buozzi e Via De Gasperi. Il progetto, redatto in conformità con le normative del nuovo Codice degli Appalti, sarà presto messo a gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori. Secondo le stime della Direzione Urbanistica, i lavori inizieranno a febbraio 2025 e si concluderanno nella primavera del 2026.

Questo nuovo impianto polifunzionale rappresenta un ulteriore passo avanti per l’amministrazione del sindaco Rinaldo Melucci, che, nell’ambito del piano “Ecosistema Taranto”, continua a investire nella rigenerazione urbana e sociale delle periferie. L’obiettivo è trasformare le zone periferiche in centri di aggregazione, promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo attraverso la costruzione di infrastrutture moderne e la valorizzazione degli spazi pubblici, con progetti che coinvolgono giovani e famiglie del territorio.

