Potenza: il 16 maggio in scena il musical musical “Gerardo Della Porta, il Santo dell’amore”

L’A.S.D. Metamorfosi propone la messa in scena del musical “Gerardo Della Porta il Santo dell’amore” presso il Cineteatro Don Bosco nel mese di maggio 2025, mese dedicato ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono e precisamente venerdì 16 maggio alle ore 21:00 con ingresso alle ore 20:30.

Nella costruzione ex novo dello spettacolo si è partiti dalla documentazione storica attualmente disponibile sulla figura del Santo, la quale, seppur esigua, consente di delineare un quadro ben definito di Gerardo Della Porta e delle innovazioni di cui fu promotore in campo pedagogico e sociale. Lo spettacolo parte dalla grande devozione che la città di Potenza continua a mostrare nei confronti del Santo e, con un grande flashback, si catapulta a 900 anni fa, cercando di ricostruire, nel modo più verosimile, ambientazioni, costumi, nomi e soprattutto quadro culturale dell’epoca. In una Potenza moralmente allo sbando, la figura di San Gerardo ridona speranza, converte cuori e insegna il rispetto nei confronti della donna, precorrendo quello che sarà l’amor cortese. Il musical, in tal modo, si fa strumento di conoscenza e diffusione di ciò che, tra storia e leggenda, possiamo attualmente sapere del Santo, alternando bene l’ironia alla profondità dei messaggi, il tutto accompagnato da musiche e splendide coreografie.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di essere strumento per la diffusione della conoscenza della vita del Santo in uno alla storia della città di Potenza. Particolare attenzione è stata posta nella ricerca storiografica anche grazie alla collaborazione di Don Dino Lasalvia, noto studioso degli antichi testi latini sulla vita del Santo e del periodo storico nel quale Egli visse. Il target al quale l’iniziativa si rivolge è intergenerazionale e sollecita una riflessione sulla necessità di perseguire il bene comune ponendo al centro i valori del rispetto, dell’educazione e dell’amore.

L’A.S.D. Metamorfosi, per la realizzazione di questo straordinario lavoro, ha confermato la felice collaborazione con l’Associazione InCanto e aperto le sue porte ad altri artisti lucani, quali Rocco Messina, che ha scritto il copione e le musiche e i noti attori Mario Ierace e Peppino Centola dello storico trio “La Ricotta”. La regia è affidata a Tonino Centola. Le coreografie saranno a cura del nostro Centro di Danza e sono affidate alla maestra Elena Apostolico.

Faranno parte del cast i cantanti: Monica Messina, Giovanni Carucci, Mario Carucci, Maria Lucia Nolè, Valentino Bianconi, Francesco Pergola, Marco Francesco Zuddas, Luigi Spera, Viviana Fatigante, Sofia Pace.

È un musical della città di Potenza per la città di Potenza che vedrà la presenza di tante comparse facenti capo alle associazioni che gravitano attorno alla Storica Parata dei Turchi nonché comparse che vivono in contesti disagiati e che troveranno sicuramente nel musical momenti di normale e semplice quotidianità.

