GdF Bari, il maggiore Pirrò al Nucleo Economico Finanziario

Dal prossimo settembre, il maggiore Domenico Pirrò sarà ufficiale addetto al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari, uno dei reparti più qualificati del Sud Italia.

Ufficiale di comprovata esperienza nel campo delle indagini economico-finanziarie, Pirrò lascerà l’attuale incarico di comandante della Compagnia di Manduria, dopo aver diretto in passato quelle di Fasano e Ariano Irpino (Avellino).

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi rilevanti anche al Nucleo di Brindisi, occupandosi di delicate operazioni nell’ambito della tutela della finanza pubblica e del contrasto al riciclaggio.

Originario di Napoli, classe 1974, il maggiore Pirrò ritorna a Bari, città dove ha completato una formazione accademica di altissimo livello. Oltre ad aver conseguito tre lauree in economia aziendale, economia e commercio e giurisprudenza, ha ottenuto l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, un dottorato di ricerca in Pubblica Amministrazione dell’economia e delle finanze e vari master post-universitari.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di diritto penale tributario, ha anche svolto attività di docenza in master e corsi universitari, oltre che in ambito professionale.

Con un profilo accademico di rilievo e una solida esperienza operativa, anche in contesti internazionali, il maggiore Pirrò apporterà al comando barese un bagaglio di competenze che arricchiranno ulteriormente il prestigio del Nucleo, considerato un punto di riferimento tra i reparti investigativi più strategici del Mezzogiorno.

