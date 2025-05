Allagamenti a Taranto, Tacente: “Basta soluzioni tampone”

“Non possiamo più permetterci interventi parziali o soluzioni tampone”. Con queste parole il candidato sindaco Francesco Tacente ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di affrontare in modo strutturale il problema degli allagamenti a Taranto, tornato alla ribalta con i recenti episodi di maltempo che hanno messo in difficoltà cittadini, attività commerciali e traffico urbano.

Tacente ha dichiarato che il suo impegno sarà improntato alla concretezza e alla rapidità d’azione, illustrando una serie di interventi prioritari per migliorare la gestione delle acque meteoriche e mettere in sicurezza le aree più esposte.

Tra le azioni annunciate figura il completamento, con tempistiche certe, dei lavori già in corso nella Città Vecchia e nella zona di Porta Napoli per il collettamento delle acque piovane. A questo si aggiunge la volontà di reperire fondi regionali e nazionali per estendere gli interventi anche alle aree più vulnerabili come Talsano, dove si registrano primi risultati, ma anche a Paolo VI, viale Jonio, via Cugini e via Magnaghi, ritenute ancora ad alto rischio.

Altro punto centrale del programma è l’adeguamento della rete di caditoie, da sottoporre a regolare pulizia, manutenzione e potenziamento nei tratti insufficienti. Prevista anche la separazione tra acque bianche e nere, seguendo il modello già in atto nel quartiere Salinella, ritenuto efficace per migliorare la capacità di smaltimento e la sicurezza idraulica.

“Serve un piano serio, finanziato e ben gestito, per restituire sicurezza e dignità alle nostre strade”, ha concluso Tacente, sottolineando che Taranto merita infrastrutture moderne, in grado di affrontare le sfide ambientali con efficacia e lungimiranza.

