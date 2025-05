Playoff Serie C, si valuta un cambio di orario

Nei playoff di Serie C si sta valutando l’anticipo delle gare valevoli per l’andata dei quarti di finale alle ore 18.15 di domenica 18 maggio. Nel caso in cui dovesse essere confermata tale indiscrezione, il Cerignolagiocherebbe in anticipo rispetto al previsto.

