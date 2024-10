Grottaglie intensifica i controlli stradali: arriva ‘Autoscan Capture’

La Polizia Locale di Grottaglie ha introdotto un nuovo sistema di controllo automatizzato chiamato “Autoscan Capture”, progettato per identificare in tempo reale veicoli sprovvisti di assicurazione o con revisione scaduta, e per rilevare violazioni relative alla sosta su tutto il territorio comunale. Il dispositivo, operativo da questa settimana, consente verifiche immediate sulla regolarità dei veicoli in transito tramite la lettura automatica delle targhe, garantendo controlli più efficaci e capillari.

Secondo il vicesindaco Vincenzo Quaranta, delegato alla Polizia Municipale, “L’introduzione di questa tecnologia rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza stradale della nostra città. Il sistema ci permetterà di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della circolazione di veicoli non in regola, tutelando la sicurezza di tutti i cittadini”.

Il sistema “Autoscan Capture” utilizza telecamere ad alta definizione collegate in tempo reale alle banche dati ministeriali per verificare immediatamente la copertura assicurativa RCA, la regolarità della revisione periodica e segnalazioni di furto. Inoltre, il sistema dispone di funzionalità per il controllo della sosta, rilevando e documentando automaticamente violazioni di parcheggio irregolare. In caso di infrazione, viene generata una segnalazione automatica agli agenti di Polizia Locale per consentire un intervento immediato e la contestazione delle violazioni.

Le sanzioni previste dal Codice della Strada includono: una multa di almeno 866 euro per la circolazione senza assicurazione, una multa base di 173 euro per la mancata revisione e sanzioni per violazioni della sosta in base alla specifica infrazione.

