Taranto, stop fotovoltaico in Mar Piccolo: MASE blocca progetto

Iaia (FdI): “Tutela dell’ambiente prioritaria, ascoltate le preoccupazioni del territorio”

Si ferma il progetto per la realizzazione di un parco fotovoltaico galleggiante nel primo seno del Mar Piccolo. A comunicarlo è il deputato tarantino Dario Iaia (Fratelli d’Italia), presidente provinciale del partito, che annuncia il parere negativo espresso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, come riportato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

«Il Mar Piccolo è un’area di particolare rilevanza per la città di Taranto, caratterizzata da un ecosistema fragilissimo che va tutelato e conservato nella sua essenza. Le legittime preoccupazioni di tanti cittadini sono state tenute in debita considerazione», dichiara Iaia.

Il progetto, che prevedeva l’installazione di pannelli solari sull’acqua, aveva sollevato critiche e perplessità da parte di ambientalisti, operatori locali e cittadini. Il pronunciamento contrario della Soprintendenza mette un freno definitivo alla proposta, ponendo la salvaguardia ambientale davanti a ogni ipotesi di sviluppo.

«Non ci può essere sviluppo se si oltraggia il territorio e il suo ambiente», ha aggiunto Iaia.

