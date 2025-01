Trani: scontro auto-tir sulla A14, due feriti in codice rosso

Un grave incidente si è verificato questa mattina, intorno a mezzogiorno, sull’Autostrada A14, nei pressi del casello di Trani, coinvolgendo un’utilitaria e un tir. Due persone, entrambe a bordo del veicolo leggero, sono rimaste ferite e sono state trasferite in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo” di Andria. Le due vittime sono state soccorse da due equipe del 118, tra cui una medicalizzata di Andria e una di Trani. Fortunatamente, l’autista del tir è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia Stradale e i vigili del fuoco per gestire la situazione e garantire la sicurezza. A causa dell’incidente, il traffico in direzione Pescara è stato completamente interdetto, con lunghe code e rallentamenti segnalati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author