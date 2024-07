Trani, presentato il programma della festa patronale

Si è tenuta a palazzo di Città la presentazione del programma della festa patronale di Trani, che si terrà da venerdì 2 agosto a lunedì 5 agosto. Quest’anno si celebrano i 930 anni dall’accoglienza di San Nicola Il Pellegrino a Trani e del suo pio transito, datato 1094. Ed è proprio l’accoglienza il filo conduttore della festa che vedrà rinsaldare i rapporti con la comunità greco-ortodossa.

Confermata la rappresentazione della traslazione delle reliquie del Santo nella serata di venerdì 2 agosto, così come è confermata la presenza in piazza Libertà dell’altare all’aperto (la cosiddetta “macchina di San Nicola”) per consentire la venerazione pubblica per tutti i giorni della festa.

