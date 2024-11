Trani, impiantistica sportiva pugliese: Malagò traccia la strada

TRANI – Il presidente del Coni Giovanni Malagò a Trani nel corso del suo tour pugliese. Il numero uno del comitato olimpico in visita presso la cattedrale con le autorità locali, poi in conferenza presso il Museo Diocesano. Riflettori puntati sulla pista d’atletica tranese e sull’impiantistica sportiva del territorio, che per Malagò possono considerarsi parte integrante dei progetti per i Giochi del Mediterraneo. La carenza di strutture sportive in Puglia rappresenta un problema atavico, ma per Malagò è stata intrapresa una strada virtuosa già sul breve periodo.

