CELLINO SAN MARCO – Nel tragico incidente stradale registrato intorno alle 20.30 sulla Strada provinciale che collega Tuturano a San Donaci, in agro di Cellino San Marco, un giovane ha perso la vita: era a bordo della Fiat Grande Punto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata nelle campagne. A bordo dell’auto c’era anche una ragazza, rimasta ferita e trasportata in codice rosso all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale, ma anche gli operatori sanitari del 118: purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, per la giovane vittima, un 20enne originario di San Pietro Vernotico, non c’era più nulla da fare, deceduta sul colpo.

