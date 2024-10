Tragico incidente a Martina Franca: due giovani in moto ricoverati in gravi condizioni

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera sulla provinciale 61 che collega Martina Franca a Cisternino. Un giovanissimo alla guida di una Vespa di piccola cilindrata, in compagnia della sorella, si è scontrato violentemente contro una Citroen condotta da una donna di Martina Franca in procinto di effettuare una svolta.

L’impatto è stato molto violento e i due giovani, originari di Martina ma residenti a Ostuni, sono stati sbalzati dalla moto, riportando gravi traumi. Immediatamente soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale SS Annunziata di Taranto, dove sono stati ricoverati e sottoposti a tutti gli accertamenti del caso.

Le condizioni del ragazzo, alla guida della moto, sarebbero le più critiche. Si attende un bollettino medico, per ora sono entrambi in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Martina Franca per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tutti i mezzi sono stati sottoposti a sequestro per gli accertamenti, mentre si attende di conoscere il risultato dell’alcol test che, in questi casi, viene effettuato di prassi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author