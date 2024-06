Tragedia in Salento: muore turista 75enne di Belluno

Una donna di 75 anni di Belluno, in vacanza in uno dei villaggi turistici del Salento, è deceduta dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nel tratto di litorale di Torre San Giovanni, nella marina di Ugento. Si sospetta che il caldo possa essere stato la causa del malessere. Nonostante il pronto intervento del bagnino di un lido vicino e i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i militari della Capitaneria di porto.

