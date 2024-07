Tragedia a Marina di Pulsano, muore bagnante

MARINA DI PULSANO: Tragedia questa mattina a Marina di Pulsano, nel tarantino. È morto un bagnante, un turista di circa 70 anni, pare dopo aver accusato un malore mentre era in spiaggia.

L’uomo dopo essere entrato in acqua si sarebbe improvvisamente sentito male. Il povero turista, in vacanza a Taranto con la moglie, è stato subito soccorso da un ragazzo che ha poi lanciato l’allarme. I sanitari del 118 che sono intervenuti hanno tentato il tutto per tutto attraverso le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

