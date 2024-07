Accoltellamento a Nardò: arrestato 30enne per tentato omicidio

Nelle prime ore di giovedì 11 luglio, gli agenti del Commissariato di Gallipoli sono intervenuti nella zona industriale di Nardò per un accoltellamento avvenuto in piazzale Fumarulo, nei pressi di una foresteria che ospita lavoratori stagionali extracomunitari.

Sul posto, i poliziotti hanno trovato la vittima, un 32enne marocchino, già soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale con codice giallo e prognosi riservata.

Il responsabile dell’aggressione, un marocchino di 30 anni, era fuggito ma è stato rintracciato poco dopo dagli agenti nelle vicinanze. In stato di agitazione e armato di un machete con una lama di 20 cm, l’uomo non rispondeva agli ordini dei poliziotti, che hanno dovuto utilizzare il taser per immobilizzarlo.

Portato al commissariato per gli accertamenti di rito e dopo aver visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, l’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e trasferito nel carcere di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di turno.

