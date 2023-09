Torre Santa Susanna, un esposto in Procura contro l’Arneo firmato dal sindaco Saccomanno

Il sindaco di Torre Santa Susanna Michele Saccomanno ha inviato un esposto contro il Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo. L’esposto indirizzato al procuratore capo Antonio Giuseppe De Donno, parte dalla protesta degli agricoltori i quali lamentano il fatto che i loro terreni non hanno mai ricevuto nessun beneficio dal Consorzio, ragion per cui si ritiene che la tassa sia illegittima. Saccomano nell’esposto dichiara di essersi “fatto portavoce delle numerose situazioni segnalate e raccolte nel corso di un pubblico incontro molto partecipato anche dai cittadini dei paesi limitrofi lo scorso 17 agosto”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp