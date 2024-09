Torre Colimena, a fuoco abitazione, tratti in salvo due anziani

TORRE COLIMENA (TA) – Un incendio si è sviluppato poco dopo le 20:00 di sabato 28 settembre all’interno di un’abitazione in Via Lungomare Ionio a Torre Colimena, frazione di Manduria, sul litorale tarantino.

Le fiamme hanno causato ingenti danni. All’interno della casa si trovavano due persone anziane che sono state tratte in salvo. Momenti di paura si sono vissuti a causa della segnalata presenza di bombole di gas all’interno dell’abitazione.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze peggiori: i soccorritori sono riusciti a mettere in sicurezza la casa e a scongiurare possibili esplosioni. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate e le autorità competenti sono al lavoro per chiarire l’accaduto.

Le foto dell’incendio di Francesco Manfuso.

Qui sotto il luogo dove è avvenuto l’incendio.

