Cisternino, furgone si ferma sui binari: impatto con treno

CISTERNINO – L’impatto è stato lieve, grazie all’attivazione tempestiva del freno di emergenza, ma che paura ad un passaggio a livello tra Cisternino e Ceglie Messapica dove, nel pomeriggio di oggi, si è verificato uno scontro sui binari tra un furgoncino e un treno di Ferrovie Sud Est. La tratta è quella che collega Martina Franca a Ceglie. Per fortuna, non ci sono feriti.

Secondo quanto ricostruito, il passaggio a livello funzionava regolarmente, ma, per qualche motivo, il furgone si è fermato, restando bloccato sui binari. Il macchinista del treno, avvisato dal sistema, ha attivato la frenata di emergenza, rallentando la corsa del convoglio che ha “toccato” il mezzo, per fortuna solo sfiorato.

Sul posto, vigili del fuoco e personale della Polfer, mentre Fse ha attivato un servizio di bus sostitutivi delle corse al momento sospese e cancellate dalla linea bloccata. Indagini in corso per comprendere la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

(Immagine in evidenza generata con IA)

