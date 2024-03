Torna Start Cup Puglia, gara che premia imprese innovative

Torna la Start Cup Puglia, la gara che premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza, con la rinnovata sfida di identificare, rafforzare e valorizzare i progetti più innovativi, attraverso assistenza tecnica e premi in denaro fino a 10.000 euro.

Un Comitato promotore, costituito da enti e organizzazioni che sostengono l’iniziativa, supporta la promozione della competizione allo scopo di ampliarne la notorietà e la partecipazione. “Un’iniziativa importante rivolta ancora una volta al mondo dell’innovazione pugliese – dichiara Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia – che conta su di un ecosistema strutturato e rodato negli anni.

Un ecosistema che ha rafforzato il connubio pubblico-privato e che ci ha consentito, anche su indicazione dell’Unione Europea, di rendere l’innovazione un pilastro della nuova programmazione regionale attraverso avvisi studiati per le micro, piccole e medie imprese e per le start up. In questi anni, abbiamo lavorato non solo per garantire la nascita di nuove realtà, incentivando l’avvio di nuove imprese e favorendo l’occupazione, ma per la loro crescita, che significa per esempio aumentare il livello di capitalizzazione e dunque la propria solidità patrimoniale, attraverso la partecipazione nel capitale aziendale di investitori specializzati, così come abbiamo fatto con il Fondo Equity”.

