L’indizio social è, per certi versi, eloquente. E’ un giorno speciale per Tommaso Laquintana, monopolitano classe 1995, che festeggia i suoi 28 anni (oggi è il compleanno) con il ritorno in Puglia per indossare la casacca dell’Happy Casa Brindisi.

E’ lui uno dei volti nuovi della prossima stagione con coach Corbani in panchina. Laquintana, play di ruolo, prende il posto di Bruno Mascolo che ha saluto Brindisi per approdare alla Virtus Bologna. Nella stagione appena conclusa Laquintana ha giocato con la Germani Brescia conquistando la Coppa Italia e collezionando 50 presenze tra campionato e play off scudetto.

Come detto per lui si tratta di un ritorno in Puglia dove è cresciuto nelle file della Pallacanestro Ruvo in serie B per poi passare al Cus Bari nella stagione 2012-2013. Da lì è stato un crescendo per Laquintana protagonista con le nazionali under 19 e under 20, ma già anche nel giro della nazionale maggiore con cinque presenze.

