Volley: Italia U23 trionfa al ‘Torneo internazionale dei 2 mari’

La Puglia si tinge d’azzurro. Battendo anche la Tunisia (3-0) a Francavilla Fontana, l’Italia U23 vince la terza gara su altrettanti incontri disputati aggiudicandosi “Torneo internazionale dei 2 mari”, che annoverava anche le nazionali di Olanda e Giappone. Un’altra soddisfazione per Vincenzo Fanizza, coach degli azzurrini e francavillese doc. Il torneo, giocato anche al PalaMazzola di Taranto, è servito per preparare la 31a edizione delle Universiadi che si terranno a Chengdu, in Cina.

