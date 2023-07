Pallavolo A3/M: Bari, Francesco Valente confermato assistant coach

Prende forma il nuovo staff tecnico della Pallavolo Bari in vista della seconda partecipazione consecutiva al campionato di serie A3 Credem Banca.

Ad affiancare il primo allenatore Paolo Falabella, il cui ingaggio è stato ufficializzato ieri, sarà l’assistant coach Francesco Valente, confermato per il secondo anno consecutivo sulla panchina biancorossa dal presidente Antonio Laforgia.

La vittoria del campionato di B nella stagione sportiva 2021/2022 e lo storico esordio nella terza categoria nazionale lo scorso anno (sempre nel ruolo di secondo allenatore) rappresentano le tappe più importanti del suo solido rapporto professionale con il sodalizio barese.

«Sono felicissimo di restare a Bari – dichiara Valente ai nostri microfoni -. Ringrazio la società per la nuova fiducia accordatami. Sono pronto a ricambiarla con la stessa dedizione al lavoro e la stessa professionalità dimostrate in questi tre anni. La voglia di fare bene è tanta. Mi aspetto un’altra stagione entusiasmante con questi colori – ci confida -. Con il mister Falabella siamo già a lavoro per preparare al meglio la prossima stagione, carichi, motivati e consapevoli di poter contare su un ottimo organico, che rappresenta il giusto mix di gioventù, talento ed esperienza – conclude -. Ci attende un campionato difficile e molto equilibrato. La costruzione di una mentalità vincente e l’acquisizione di una certa continuità di rendimento saranno step

