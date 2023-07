Volley A3/M: Bari riparte dall’esperienza e dal carisma di Paoletti

La Pallavolo Bari riparte dall’esperienza e dal carisma di Matteo Paoletti.

L’opposto marchigiano, reduce da una stagione più che positiva in maglia biancorossa (498 punti realizzati tra regular season e playoff e record raggiunto di 5000 punti totalizzati in carriera tra A1, A2 e A3), è pronto a vestire nuovamente i panni del leader e del trascinatore nel nuovo roster che presto sarà a disposizione di coach Paolo Falabella.

Per il fuoriclasse di Loreto si profila così all’orizzonte l’ennesima stagione in serie A (per la precisione la quindicesima tra A1, A2 e A3), dove ha trascorso gran parte della sua lunga carriera collezionando numerose promozioni (sei in A2 e una in A3), importanti record personali e prestigiosi riconoscimenti come il Premio “Andrej Kuznetsov” (vinto in qualità di migliore realizzatore della serie A2 al termine della stagione agonistica 2017/2018).

Al di là del contratto biennale siglato la scorsa estate, il presidente Antonio Laforgia e lo staff tecnico non hanno esitato un momento a puntare su di lui anche per il campionato di serie A3 Credem Banca 2023/2024.

“Sono felice di proseguire la mia avventura in biancorosso e di poter contribuire ancora ai successi di questa società – dichiara Paoletti -. Ho apprezzato molto gli sforzi compiuti dalla dirigenza nell’allestire una squadra con atleti che fanno di questo sport una professione. Questa scelta societaria ci consentirà di lavorare tanto in palestra con sedute di allenamento sia al mattino che al pomeriggio, di trascorrere tanto tempo insieme come gruppo e di acquisire e affinare i giusti automatismi di squadra, fondamentali per fare la differenza sul rettangolo di gioco – ci spiega -. Sono molto motivato e fiducioso. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Sono convinto che, remando tutti nella stessa direzione, riusciremo a toglierci le nostre belle soddisfazioni anche in questo campionato – conclude -. L’obiettivo minimo è il raggiungimento dei playoff. Inutile nasconderci. Per tagliare questo traguardo serviranno impegno costante in allenamento, coesione del gruppo e grande determinazione, soprattutto nei momenti clou della stagione“.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp