Virtus Francavilla: Oggi incontro decisivo con l’Avellino per Patierno

FRANCAVILLA F.NA – Virtus Francavilla e Avellino alla stretta finale per Cosimo Patierno. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione in collaborazione con TuttoCalcioPuglia.com, infatti, nel pomeriggio è in programma l’incontro decisivo tra le due società e in particolare tra il presidente biancazzurro Antonio Magrì, che sta curando in prima persona l’affare, e Giorgio Perinetti, uomo-mercato degli irpini. L’obiettivo è raggiungere l’intesa sulle cifre del trasferimento al Partenio-Lombardi del bomber autore di 19 gol in questa stagione. Che, lo ricordiamo, ha già un accordo verbale con i campani: contratto di due anni con opzione per il terzo al raggiungimento di un determinato numero di presenze e comunque facilmente raggiungibile. Stando sempre a quanto raccolto, la trattativa sarebbe al momento isolata e quindi senza l’inserimento di contropartite tecniche: alla Virtus interessano un paio di calciatori (soprattutto Zanandrea), ma se ne parlerà eventualmente in seguito. Potrebbe essere questo il giorno dell’addio di Patierno al Francavilla.

