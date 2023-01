Ufficiale: il Lecce ha acquistato a titolo definitivo il terzino Tommaso Cassandro dal Cittadella. Il classe 2000 scuola Bologna ha firmato un triennale con opzione per altri due anni. Con addosso la maglia del Cittadella, ha raccolto 20 presenze in stagione ed in carriera vanta anche una presenza con addosso la casacca della nazionale U20. In organico, completerà il pacchetto terzini con Pezzella, Gallo e Gendrey.