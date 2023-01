La Virtus blinda Patierno: sottoscritto un nuovo accordo contrattuale

La Virtus Francavilla ha reso noto di aver sottoscritto un nuovo accordo contrattuale con Cosimo Patierno. Il calciatore bitontino nella stagione scorsa ha collezionato 16 presenze e 8 gol in campionato, mentre in questa prima parte di stagione 20 presenze e 12 reti (21 reti in un anno solare), risultando l’attaccante più prolifico della storia biancazzurra tra i professionisti.

Questo il commento del presidete biancazzurro, Antonio Magrì: “Sono felice per questo nuovo accordo siglato con Patierno, per noi rappresenta un tassello fondamentale essendo l’attaccante più prolifico della storia biancazzurra in questi sette anni di serie C. In poco più di un anno solare ha realizzato già 21 gol. Anche se sono arrivare diverse proposte in questa finestra di mercato, abbiamo deciso di fare uno sforzo per tenere con noi quello che consideriamo uno degli attaccanti più forti della categoria ed un valore aggiunto per la squadra e per la storia del Francavilla”

Di riflesso, sono arrivate anche le parole del centravanti bitontino: “Ringrazio il Presidente per la fiducia dimostratami, non dimentico quello che la società ha fatto per me e come sono stato accolto a Francavilla in un momento non facile della mia vita e sono davvero grato per questo nuovo accordo. Penso che i valori umani vengano prima di ogni cosa.”