Tomei si presenta: ‘Lavoro e determinazione, ecco il mio Picerno’

(Di Lorenzo Ruggieri) Francesco Tomei riparte da Picerno. Dopo l’avvenuta della scorsa stagione sulla panchina del Monopoli, l’ex vice di Eusebio di Francesco è a caccia di riscatto. Per questo motivo, non ha esitato di fronte alla proposta del club lucano: “Voglio ringraziare la proprietà e il direttore per la fiducia che spero di ripagare attraverso il lavoro, il divertimento e i risultati”, ha dichiarato nella sala stampa dello stadio “Curcio”, nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Sono una persona fortunata, stimo molto mister Longo e da lui eredito una cultura calcistica che si sposa perfettamente con il mio pensiero. Daremo il massimo per proseguire il lavoro iniziato negli anni precedenti”.

Esperienza: “L’esperienza con Eusebio è stata formativa. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, partendo dai ragazzini e arrivando in Serie A. è stata una grandissima palestra nonostante il ruolo ora sia diverso, così come le responsabilità. L’allenatore è un uomo solo ma a me piace condividere con tutti gioie e dolori”.

Ambiente: “Qui ho trovato passione, organizzazione e voglia di lavorare. Sono qualità che non sempre trovi nei nostri ambienti e per questo faccio i complimenti alla proprietà e ai direttori. Sono onorato e motivatissimo di poter dare un contributo a questa realtà”.

Girone C: “Sono rimasto impressionato dal livello del Girone C, molto fisico e agonistico. Saranno molto importanti la compattezza e la forza del gruppo”.

Sistema di gioco: “Negli ultimi anni il calcio è cambiato. Legarsi ad un sistema di gioco è relativo, ci sono princìpi e occupazione degli spazi da rispettare. Sicuramente partiremo da un assetto propositivo. Voglio che la mia squadra si diverta e trasmetta questa sensazione. Questo, però, non significa essere leggeri, bensì avere voglia anche di recuperare il pallone in fase di non possesso. Non voglio speculare ma trasmettere entusiasmo”.

Mercato e minutaggio: “Chi verrà dovrà capire la realtà in cui arriva e tenersela stretta. Voglio giocatori determinati, il calcio è una competizione sempre meritocratica. Minutaggio? Quando giocavo in Serie C dovevi sgomitare parecchio per vedere il campo. Voglio giovani validi e con fame”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author