Bisceglie, cresce l’attesa per la finale playoff di Eccellenza

BISCEGLIE – Comincia un altro weekend di passione per Bisceglie. La finale playoff d’andata con il Costa d’Amalfi arriva sulle ali dell’entusiasmo dopo il clamoroso pareggio di Lucero al 98′ contro la Vigor Lamezia (foto Emmanuele Mastrodonato), alimentando la fame della tifoseria nerazzurrostellata verso la doppia sfida contro i campani che può valere il ritorno in Serie D.

Ventura tirato nuovamente a lucido per il primo round di domenica 9 giugno alle 16, con la squadra di Pino Di Meo chiamata ad una prova di carattere per garantirsi un vantaggio nel ritorno in terra salernitana. Il tecnico del Bisceglie ritroverà Avantaggiato, che ha scontato i tre turni di squalifica dopo il concitato postpartita contro il Molfetta. Valutazioni in corso, invece, per Nicolas Di Rito, con il 39enne attaccante argentino che proverà a recuperare la miglior condizione possibile ed essere a disposizione per il match d’andata. La sua sostituzione al 55′ contro la Vigor Lamezia ha fatto temere il peggio, ma la sua assenza è tutt’altro che scontata.

Costa d’Amalfi che invece non potrà fare affidamento su capitan Francesco Proto, stoppato dal Giudice Sportivo. Riflettori puntati su un ex del calcio pugliese come Giovanni Cappiello, protagonista in Serie C ad Andria e Monopoli. Il team del tecnico Gino Proto, reduce dal doppio successo contro i lucani del San Cataldo, farà affidamento anche su Aiana, Caputo e Celia, mattatori nel 3-1 maturato in Basilicata domenica scorsa.

La fame del Ventura, però, può essere subito l’arma in più del Bisceglie, che ha fatto partire la vendita dei biglietti per la tifoseria nerazzurrostellata. Sbloccata giovedì anche il settore ospiti per i tifosi campani. Ultimi preparativi per la sfida di domenica, prima di giocarsi il tutto per tutto sette giorni dopo a Maiori.

