Virtus Francavilla, nel casting diesse spunta anche Micciola

FRANCAVILLA F.NA – Il casting diesse della Virtus Francavilla si arricchisce di candidati. Le riflessioni della società, infatti, in questi giorni sono proiettate sulla figura a cui affidare la responsabilità dell’area tecnica per disputare la prossima stagione un campionato da vertice in Serie D (al momento, con la questione ripescaggio che sembrerebbe essersi notevolmente complicata, il club ragiona sul concreto e non sulle eventuali possibilità).

Oltre ai nomi di Francesco Montervino (ex Casarano) e Giuseppe Figliomeni (ultima stagione a Matera), stando a quanto appreso dalla nostra redazione un altro profilo a cui la Virtus Francavilla starebbe pensando sarebbe quello di Francesco Micciola, che lo scorso marzo ha lasciato l’incarico ad Ancona dopo quasi tre interi campionati. Sul cinquantaseienne foggiano, che non hai mai scartato l’idea di scendere di categoria a patto che sia un progetto sano, ambizioso e intrigante, da registrare però l’interesse di almeno tre club di Serie C.

La prossima settimana, comunque, il presidente Magrì – rientrato in Puglia dopo qualche giorno a Milano – continuerà a incontrare potenziali diesse per poi decidere in maniera definitiva con chi provare a costruire una rosa competitiva.

