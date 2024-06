Picerno, diggì Greco svela: ‘Ecco perché ho scelto Tomei’

(Di Lorenzo Ruggieri) Nonostante la partenza di mister Longo, il Picerno resta aggrappato alla sua certezza, ovvero Vincenzo Greco. L’ottimo lavoro svolto negli anni aveva catturato l’attenzione di diversi presidenti ma il direttore generale dei lucani ha scelto di proseguire nella sua ‘isola felice’: “In queste settimane c’è stato tanto movimento, con interessamenti da parte di società anche di categorie superiori. Ho voluto continuare il mio percorso, accantonando gli interessi personali e dimostrando attaccamento alla società e riconoscenza nei confronti del presidente Curcio e della piazza”.

Obiettivi: “Siamo una società ambiziosa, vogliamo migliorare anno dopo anno. Picerno è un’isola felice, non dobbiamo vincere a tutti i costi. Vogliamo valorizzare i giovani e proseguire il percorso iniziato negli scorsi anni. L’obiettivo primario è quello della salvezza, poi ci porremo nuovi traguardi”.

Tomei nuovo allenatore: “La scelta era ricaduta su Tomei quasi dall’inizio dello scorso campionato, quando andai a visionare Casertana-Monopoli e vidi in quest’ultima squadra similitudini con la nostra. In questi giorni ci sono state chiacchierate con allenatori che conosco o che si sono proposti ma già da dieci giorni lavoriamo per programmare la stagione 2024/25 con Tomei. Non abbiamo discusso di ingaggio, abbiamo raggiunto subito l’accordo. Nei suoi occhi ho intravisto la voglia di lavorare e di allenare. Ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di raggiungimento dei playoff ma ciò non preclude che, se il mister dovesse lavorare bene, potrebbe rimanere a prescindere dal raggiungimento dell’obiettivo. Chiedo sostegno da parte di tutti, sia da parte dei tifosi che dal presidente e dalla stampa”.

Mercato: “Non scegliamo allenatori o giocatori strapagati, bensì gente con voglia di riscattarsi e mossa da grandi motivazioni, in grado di vedere Picerno come un’opportunità. Ritoccheremo la squadra con elementi di maggiore esperienza, anche in base alle richieste del mister. Murano? Ha un altro anno di contratto e già a gennaio, nonostante avesse ricevuto diverse proposte, abbiamo scelto di proseguire insieme. Ha realizzato venti gol ed è impensabile che non possa finire nel mirino di squadre di vertice. È stato messo al centro del progetto e la squadra ha lavorato per lui. Il mercato è alle porte e vedremo cosa accadrà. Minutaggio? Non lo facciamo per una questione economica, i nostri giovani giocano perchè sono bravi”.

Ritiro: “Il ritiro partirà il 17 luglio e si terrà a Picerno, a casa nostra, dove abbiamo tutto ciò che occorre”.

