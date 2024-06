Picerno, Tomei si presenta: “Grande opportunità, stimo mister Longo”

Riparte da Francesco Tomei il nuovo corso del Picerno. Il cinquantaduenne di Pescara ha superato al fotofinish Vincenzo Cangelosi e raccoglie l’eredità pesante di Emilio Longo, tra gli artefici dell’ottima stagione della compagine lucana, poi culminata allo “Iacovone” contro il Taranto nel secondo turno playoff del campionato di Serie C. Per Tomei, dunque, si tratta di un’occasione unica: Picerno può essere la piazza giusta per rilanciarsi dopo l’esonero rimediato a Monopoli nel dicembre 2023.

La scelta di Tomei, intanto, non è stata affatto casuale. Per il direttore generale Vincenzo Greco e per il direttore sportivo Roberto Franzese è l’elemento giusto per imboccare la strada della continuità, con l’ex Monopoli che ripartirà con ogni probabilità dal 4-2-3-1 di Longo.

Nessun cambio, invece, nei piani del Picerno, che punterà sia su giovani di valore che su qualche profilo di esperienza coma Jacopo Murano, reduce da una stagione monstre con 20 gol in 38 partite complessive tra campionato, playoff e Coppa Serie C.

